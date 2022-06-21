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Россиянин получил условный срок за пьяную езду на самокате

Житель Тюменской области получил условный срок за пьяную езду на самокате

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ленинский районный суд Тюмени приговорил 27-летнего местного жителя к условному сроку за езду на электросамокате в пьяном виде. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Россиянина признали виновным в том, что он, будучи ранее наказанным за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, управлял механическим транспортным средством в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Обвинение доказало, что электросамокат является механическим транспортным средством и приравнивается к мопедам, требующим права категории «М».

Сун назначил обвиняемому один год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

«Коммерсантъ» поясняет, что последние два года ГИБДД придерживается следующей схемы: если мощность самоката меньше 250 ватт, то пользователь является пешеходом, если мощнее — водителем мопеда или мотоцикла. В последнем случае гражданин обязан по требованию ГИБДД проходить все проверки и может предстать перед судом как любой другой водитель.

По информации издания, вынесенный в Тюмени приговор стал самым строгим: ранее водителям электросамокатов, нарушившим ПДД, суды назначали исправительные работы, штрафы или административный арест.

В апреле 2020 года Минтранс разработал проект, согласно которому пользователям СИМ будет запрещено управлять ими в состоянии опьянения. При этом разрешено пересекать дороги по пешеходным переходам, но на скорости пешеходов. Детям до 7 лет предложили разрешить передвижение на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке, до 14 — выезжать еще и на велосипедную дорожку, а старше 14 — на проезжую часть велосипедных зон и полосу велосипедистов. При отсутствии такой инфраструктуры — на правый край проезжей части или на обочину. Как писал «Коммерсантъ», на данный момент обладатели СИМ приравнены к пешеходам, но Минтранс предложил ввести для них новый термин из-за роста пользователей и ДТП.

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Марина Совина
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