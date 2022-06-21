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Сандра Буллок заявила о намерении взять перерыв в карьере из-за выгорания

Актриса Сандра Буллок заявила о намерении взять перерыв в карьере из-за выгорания

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Американская актриса Сандра Буллок подтвердила, что возьмет перерыв в работе. Об этом сообщает The Mirror.

57-летняя голливудская звезда призналась, что чувствует себя выгоревшей и хочет отдохнуть от съемок.

«Я выгорела. Я устала. И я больше не могу принимать правильные, разумные решения», — заявила Буллок. «Я не хочу быть обязанной подстраиваться под чье-то расписание, кроме моего собственного», — добавила она.

Актриса подчеркнула, что она благодарна за все, что имеет, однако заметила, что ее творческий путь не обошелся без жертв. Буллок выразила опасения, что загруженность на работе может негативно повлиять на ее личную жизнь.

В последние годы Буллок была занята съемками фильма «Быстрее пули». Боевик должен выйти на экраны в июле 2022 года, в нем также снялись актеры Брэд Питт и Майкл Шеннон.

Ранее Буллок говорила о том, что может уйти из кино. Актриса отметила, что хочет посвящать больше времени детям и заниматься тем, что делает ее счастливой.

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Дениза Мацаева
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