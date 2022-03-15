Сандра Буллок решила уйти из кино

Сандра Буллок заявила о перерыве в актерской карьере

Американская актриса Сандра Буллок решила временно уйти из кино. Интервью с ней опубликовало издание ET Canada.

Артистка заявила о перерыве в актерской карьере, но не уточнила, когда именно планирует вернуться к работе. «Я очень серьезно отношусь к своей работе, когда нахожусь на ней. [Сейчас] я просто хочу быть 24/7 со своими детьми и семьей», — сказала она.

Буллок отметила, что хочет заниматься тем, что делает ее счастливой. Она планирует сосредоточиться на воспитании 12-летнего сына Луи и 10-летней дочери Лейлы.

В 2015 году актриса рассказала, что удочерила девочку из детского дома. Луи также является усыновленным ребенком. «Моя семья смешанная, пестрая, безумная, любящая и понимающая. Это и называется семьей», — сказала артистка.

Сандра Буллок — обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Невидимая сторона» (2010). Получила всемирную известность, снявшись в кинокартинах «Разрушитель» (1993) и «Скорость» (1994). В 2014 году она возглавила список самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.