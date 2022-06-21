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Шольц ответил на критику Украины из-за задержек в поставках оружия

Канцлер ФРГ Шольц резко ответил на критику Украины из-за задержек в поставках вооружений

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Берлин предоставляет Киеву всю необходимую военную помощь, а любые задержки, о которых сообщает украинская сторона, связаны с необходимостью обучить украинских военных обращению с западной техникой. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на критику в интервью газете Münchner Merkur.

Как отметил журналист издания, претензии украинской стороны связаны с задержкой или даже отсутствием поставок обещанных вооружений. В ответ на это Шольц резко ответил, что «многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности». Политик заключил, что понимает, за что его критикуют, но не позволит этому повлиять на избранный им курс.

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«Некоторые недооценивают сложность вопроса. Если мы поставляем новейшее оружие вроде самоходных гаубиц или зенитных ракетных комплексов, солдаты должны быть обучены, иначе техника не будет использоваться эффективно... Любой, кто думает, будто оружие так же доступно, как машина из дилерского центра, глубоко ошибается», — заявил канцлер.

Политику немецких властей на Украине действительно критикуют за задержки поставок вооружения — с одной стороны и за слишком поздно оказанную помощь — с другой.

Ударная волна
Виктория Кондратьева
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