На Украине высмеяли приехавшего в Киев Шольца

Украинские СМИ высмеяли канцлера ФРГ Шольца и предложили ему ждать такси до осени

Украинские СМИ высмеяли канцлера Германии Олафа Шольца, посетившего Киев с официальным визитом. Шутку, посвященную приезду политика, опубликовало агентство УНИАН, передают «Известия».

По мнению корреспондентов, Шольца нужно было заставить ждать такси на вокзале «до конца месяца или до осени». Так они намекнули на задерживающиеся поставки оружия от Германии.

«Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А [президент Украины Владимир ]Зеленский говорит: "Должно быть в конце месяца. Или осенью"», — пишет УНИАН.

Ранее Зеленский обрушился с критикой на Шольца, заявив, что тот должен прекратить попытки быть нейтральным и балансировать между Москвой и Киевом. Он также напомнил, что Германия начала помогать Украине намного позже других европейских стран.