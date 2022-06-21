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На Украине выпустили из СИЗО подозреваемого в создании ЧВК бывшего депутата Рады

На Украине бывшего депутата Рады Семенченко отпустили под домашний арест

Фото: Николай Лазаренко / Коммерсантъ

Украинский суд изменил меру пресечения экс-депутату Верховной Рады, бывшему командиру батальона «Донбасс» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Семену Семенченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемого в причастности к созданию частной военной компании (ЧВК) Семенченко выпустили из СИЗО и отправили под круглосуточный домашний арест. Отмечается, что ранее Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины просило отпустить бывшего командира батальона ВСУ для участия в боевых действиях.

В конце марта 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о пресечении деятельности незаконной ЧВК, направленной на подготовку тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В организации частной военной компании обвинили Семенченко и агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко.

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Алевтина Запольская
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