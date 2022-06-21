Экс-возлюбленная Тимати показала ремонт в купленной в ипотеку квартире

Экс-возлюбленная Тимати Шишкова показала ремонт в купленной в ипотеку московской квартире

Российская модель Алена Шишкова показала ремонт в своей квартире в Москве. Экс-возлюбленная рэпера Тимати ответила на вопросы подписчиков насчет ипотеки и опубликовала кадры интерьера в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Квартира Шишковой находится в доме бизнес-класса. Ремонтом занимался застройщик. По словам модели, ей не хотелось бы самой руководить процессом. Она добавила, что не считает дизайн главным элементом жилья. Ей нравятся простые и светлые помещения, оформленные в стиле минимализма. В интерьере квартиры Шишковой преобладают бежевые оттенки, над оформлением работали два дизайнера.

Шишкова приобрела недвижимость самостоятельно, воспользовавшись ипотекой, — на момент покупки ставка составляла пять процентов годовых. Модель отметила, что раньше боялась брать кредит на жилье, однако впоследствии поменяла свое мнение. «Накопить на получается, в итоге люди живут всю жизнь на съемных квартирах или с родителями. Сейчас понимаю, что ипотека — это вообще нестрашно и суперудобно», — пояснила Шишкова. Она добавила, что погасила задолженность раньше срока.

В марте квартиру в ипотеку купил Сергей Лазарев. Новое жилье певца находится в московском районе Кунцево. Стоимость объекта оценивается в 35 миллионов рублей.