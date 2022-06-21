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Россиянам рассказали о возможности «поймать» выгодный тур в июле на Шри-Ланку

АТОР: тур с перелетом на Шри-Ланку обойдется от 115-122 тысяч рублей на двоих туристов

Фото: Adam Vandermeer / Unsplash

Российские туроператоры рассказали о скидках на проживание и специальных акциях в отелях Шри-Ланки для туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что приостановка прямого авиасообщения вкупе с политическими волнениями на Шри-Ланке ослабили спрос россиян на азиатское направление. Тем не менее, отели острова стараются привлечь путешественников выгодными предложениями. Например, в некоторых гостиницах на июль можно найти размещение с 30-процентными скидками, получить в подарок дополнительные сутки проживания (пять ночей продается по цене семи) или бесплатно поднять класс питания до полупансиона или полного пансиона.

В среднем недельное проживание на двоих с завтраками в отеле категории «три-четыре звезды» обойдется от 13,2 тысячи рублей (без учета перелета), «пять звезд» — от 19 тысяч рублей. Тур с включенной перевозкой на стыковочных рейсах поднимает стоимость до 115-122 тысяч рублей и выше. При этом эксперты отметили, что «поймать» самые бюджетные авиабилеты можно у авиакомпании flydubai.

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«В "Русском Экспрессе" добавляют, что с 1 июля вариантов недорогой перевозки станет больше: Air Arabia возобновляет рейсы из Шарджи в Коломбо, и сегодня в продаже есть привлекательные тарифы на июль-август: билет туда-обратно обойдется от 60 тысяч рублей», — рассказали в АТОР.

Ранее стало известно, что в июне россияне стали чаще интересоваться билетами на Шри-Ланку — по сравнению с маем доля бронирований авиабилетов на остров в Индийском океане выросла на 120 процентов. Также увеличился спрос на путешествия в Испанию и Германию.

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Дарья Рыбак
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