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Мирный житель погиб под украинским обстрелом в Макеевке

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели гражданского под обстрелом в Макеевке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Один мирный жителей погиб во время обстрела города Макеевка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Обстрел начался днем во вторник, 21 июня. Под огнем оказался Гвардейский район, часть снарядов и ракет удалось перехватить средствами противовоздушной обороны. Местные сообщают о густых клубах дыма над городом.

Помимо погибшего, под артиллерийский огонь попали еще двое гражданских. Они получили ранения и были госпитализированы.

«Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — обратился штаб к горожанам.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР вплотную приблизилась к Лисичанску. Средства обнаружения и разведки союзных сил полностью покрывают город, который обороняет украинская армия.

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Алевтина Запольская
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