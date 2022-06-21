«Жирный» манекенщик из Самары раскрыл секрет похудения на 54 килограмма

Манекенщик Томас Мосидзе из Самары, весивший 142 килограмма, похудел с помощью спорта

Манекенщик и топ-стилист Дома моды дизайнера одежды Маши Горячевой Томас Мосидзе раскрыл секрет, при помощи которого похудел на 54 килограмма. Интервью с моделью приводит 63.ru.

По словам Мосидзе, он родился в грузинской семье, где много готовили и не придавали значения параметрам фигуры. По этой причине в 17 лет его вес достиг 142 килограммов, однако школьник также не выражал беспокойства по этому поводу. «Я был не просто полный, а жирный. Помню, на выпускной, а мы тогда жили в Клявлине [село в Самарской области], подобрать одежду мне не смогли. Рубашку и брюки прислал из Европы дядя, а пиджак мы нашли в каком-то магазине массмаркета. Он был такой огромный, размера 66 или 68, а на мне еле застегнулся. Но меня и тогда ничего не смущало», — заявил мужчина, отметив, что на тот момент любил смотреть ток-шоу про моду, понимая, что не соответствует требованиям для работы в данной сфере.

Тем не менее после переезда в Самару для учебы на юриста, как того хотели родители Мосидзе, он вдохновился примером похудевшей знакомой и записался на занятия к ее фитнес-тренеру. Первых успехов удалось добиться довольно быстро, отметил собеседник издания, однако для приведения тела в желаемую форму ему пришлось начать посещать спортзал до четырех раз в неделю. При этом будущий манекенщик исключил из своего рациона мучные продукты и сладости.

«Первые 20 килограммов ушли очень легко: полгода тренировок два раза в неделю — в основном кардио и немного силовых. За то, чтобы ушли остальные 30 с лишним килограммов, пришлось побороться: ходить в спортзал не два, а три-четыре раза в неделю, и cheat day [день неправильного питания] устраивать не раз в неделю, а раз в две. Но обязательно устраивать. Я никогда не пропускаю этот прекрасный день», — пояснил герой материала, добавляя, что у него никогда не возникало желания прибегнуть к липосакции.

Известно, что в настоящее время вес стилиста, который за два года тренировок сам освоил профессию преподавателя пилатеса, колеблется в районе 88 килограммов. Мосидзе признался, что не придерживается строгих ограничений в питании. Так, он пропускает завтрак, а на обед и ужин предпочитает мясо, морепродукты и овощи.

«На строгих диетах, когда надо, например, несколько дней питаться одним продуктом, никогда не сидел. Это вообще все исключительно персонально, нет волшебной диеты или волшебной палочки, которая поможет всем», — заключил мужчина, подчеркивая, что ему по-прежнему тяжело воздерживаться от десертов.

В марте журналистка Виктория Ворожбит раскрыла тайну похудения на 20 килограммов своего мужа Сергея Жигунова и показала его преображение. Супруга актера продемонстрировала коллаж, на котором слева Жигунов изображен до потери лишнего веса, а с правой — после. На последнем кадре можно заметить, что у звезды изменился овал лица и заострились скулы. Кроме того, Виктория рассказала, что своей трансформацией актер обязан не только силе воли, но и ее помощи. «Моя мама всегда говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, и я всегда любила печь пирожки. Но за три года совместной жизни с Сергеем у меня ни разу не получилось их испечь, потому что мы все время его худили», — объяснила Виктория.