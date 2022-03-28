Жена Сергея Жигунова раскрыла тайну его похудения на 20 килограммов

Супруга Жигунова рассказала, что своим похудением актер обязан силе воли и ее помощи

Журналистка Виктория Ворожбит раскрыла тайну похудения на 20 килограммов своего мужа Сергея Жигунова и показала его преображение. Соответствующие информация и фото появились в ее Telegram-канале.

Супруга актера продемонстрировала коллаж, на котором с левой стороны Жигунов предстал до потери лишнего веса, а с правой — после уменьшения массы тела. На последнем кадре можно заметить, что у звезды изменился овал лица и заострились скулы. «А вот иллюстрация про похудение. Между снимками 20 килограммов. И справа мне больше нравится», — подписала снимки Ворожбит.

Кроме того, женщина рассказала, что своей трансформацией актер обязан не только силе воли, но и помощи жены. «Моя мама всегда говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, и я всегда любила печь пирожки. Но за три года совместной жизни с Сергеем у меня ни разу не получилось их испечь, потому что мы все время его худили», — объяснила журналистка, отметив в комментариях, что изначально полюбила избранника за его харизму и обаяние, а не за внешний вид.

В январе жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам на свою худобу и показала фото, на котором она запечатлена в купальнике. Запечатлев себя в зеркале в бикини лаймового цвета, знаменитость раскрыла массу своего тела. «Я еще похудела — 55 килограммов сейчас. Приезжаю и начинаю набирать жестко и тренироваться. 60 килограммов буду через пару месяцев максимум», — подписала она кадр.