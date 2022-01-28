Оксана Самойлова раскрыла свой вес на фото в купальнике

Жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам на свою худобу и показала фото, на котором она запечатлена в купальнике. Публикация на эту тему появилась в сторис ее Instagram-аккаунта.

Запечатлев себя в зеркале в бикини лаймового цвета, знаменитость раскрыла массу своего тела. «Я еще похудела — 55 килограммов сейчас. Приезжаю и начинаю набирать жестко и тренироваться. 60 килограммов буду через пару месяцев максимум», — написала она на кадре.

Помимо этого Самойлова осведомилась у подписчиков, есть ли среди них те, кто «набирает, а не худеет», и добавила в сторис соответсвующий опрос.

Ранее в январе Оксана Самойлова показала в соцсетях фигуру без фильтров во время семейного отдыха в Мексике. На одном из кадров она прошла по береговой линии спиной к камере в черном бикини. При движении оказался виден целлюлит в области бедер и ягодиц звезды. Кроме того, бизнесвумен засняли в раздельном купальнике оливкового оттенка, когда она лежала на шезлонге.