Оксана Самойлова показала фигуру в бикини без фильтров

Жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова показала фигуру без фильтров во время семейного отдыха в Мексике. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

Предпринимательница разместила в соцсети несколько фото и видео. Так, на одном из кадров она прошла по береговой линии спиной к камере в черном бикини. При движениях Самойловой оказался виден целлюлит в области бедер и ягодиц.

Знаменитость также сняли в раздельном купальнике оливкового оттенка, когда она лежала на шезлонге. Наконец, многодетная мать показала свою фигуру на коротком видео в ярко-зеленом бикини.

В декабре оголяющий тело свадебный наряд Оксаны Самойловой обругали в сети. На фото она запечатлена вместе с супругом и детьми. Самойлова позирует в белом корсетном платье в пол, которое частично оголяет ее тело из-за глубокого декольте и высокого разреза на бедре. «Как всегда одета вульгарно», — негодовали подписчики звезды.