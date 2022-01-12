Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в бикини без фильтров

Оксана Самойлова прошла по береговой линии в бикини и показала целлюлит в области бедер
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: @samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова показала фигуру без фильтров во время семейного отдыха в Мексике. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

Предпринимательница разместила в соцсети несколько фото и видео. Так, на одном из кадров она прошла по береговой линии спиной к камере в черном бикини. При движениях Самойловой оказался виден целлюлит в области бедер и ягодиц.

Знаменитость также сняли в раздельном купальнике оливкового оттенка, когда она лежала на шезлонге. Наконец, многодетная мать показала свою фигуру на коротком видео в ярко-зеленом бикини.

В декабре оголяющий тело свадебный наряд Оксаны Самойловой обругали в сети. На фото она запечатлена вместе с супругом и детьми. Самойлова позирует в белом корсетном платье в пол, которое частично оголяет ее тело из-за глубокого декольте и высокого разреза на бедре. «Как всегда одета вульгарно», — негодовали подписчики звезды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений
В ОДКБ подтвердили дату вывода миротворцев из Казахстана
Российский врач предупредил об опасности сна при включенном телевизоре
В МИД назвали условие для сотрудничества стран НАТО с Россией
В МИД России назвали переговоры с НАТО «разговором по душам»
Росстат назвал окончательный уровень инфляции в России
В Минобороны оценили уровень отношений России и НАТО
Оксана Самойлова показала фигуру в бикини без фильтров
Власти Великобритании получили иск за «воображаемый» план по спасению планеты
Российские фигуристы стали лидерами после короткой программы на ЧЕ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter