В Кремле прокомментировали продажу Муратовым Нобелевской медали

Песков счел, что продажа Муратовым Нобелевской медали может только приветствоваться

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым его Нобелевской медали для помощи беженцам. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что любой вклад в помощь беженцам может только приветствоваться. «Вы знаете, что очень много людей помогают — я могу говорить в данном случае только за Россию — очень много людей помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше. И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь», — высказался пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что Нобелевская медаль Муратова была продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. По словам главного редактора «Новой газеты», все деньги от продажи будут направлены в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ. В организации также отметили, что средства будут предназначены всем странам, где есть дети-беженцы из Украины. К ним относится также Россия.

Муратову вручили Нобелевскую премию мира в декабре 2021 года. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Перед этим уточнялось, что их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».