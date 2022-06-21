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Сын Илона Маска решил сменить пол и отказаться от фамилии отца

Daily Mail: Ксавье, сын Илона Маска, подал в суд документы о смене пола и имени

Фото: Mark Lennihan / AP

Сын основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска Ксавье подал в суд заявление о смене пола с мужского на женский и отказе от своей фамилии. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я больше не живу вместе с ним и не хочу быть связанным с моим биологическим отцом каким-либо образом», — заявил 18-летний Ксавье Маск. Юноша подал документы в суд города Санта-Моника, штат Калифорния. Он решил сменить имя на Вивиан Дженна Уилсон.

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Трансгендерный подросток пояснил, что хочет взять фамилию матери, чтобы дистанцироваться от отца. При этом не уточняется, получает ли сын финансовую поддержку от отца, чье состояние в 213 миллиардов долларов (11,7 триллиона рублей) сделало его самым богатым человеком в мире, и планирует ли в дальнейшем Вивиан отказаться от его финансов.

Маск женился на матери Вивиан, канадской писательнице Джастин Уилсон, в 2000 году. В 2002 году жена родила ему сына по имени Невада, который спустя десять дней скончался от синдрома внезапной детской смерти. Затем супруга Маска родила двойняшек — Ксавье и Грифина, и тройняшек — Дэмиана, Кая и Сэксон.

Неизвестно, что стоит за публичным отказом Вивиан от отца. Маск пока не комментировал эту ситуацию. Также неизвестно, знал ли он о планах сына до подачи документов в суд.

50-летнего Маска в последние месяцы критиковали за комментарии, которые многие сочли трансфобными. Он считается фанатом губернатора штата Флорида Рона Десантиса, которого ЛГБТК-сообщество осудило за закон, запрещающий обсуждение гендерной идентичности и гомосексуальности с учениками школ.

Ранее сообщалось, что Маск довольствовался нищенским уровнем жизни. Певица Граймс, с которой миллиардер встречался с 2018 года, рассказала, что, когда они жили в Лос-Анджелесе, Маск не желал покупать новый матрас даже после того, как в старом обнаружилась дыра.

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Алиса Дмитриева
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