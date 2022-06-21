Сын Илона Маска решил сменить пол и отказаться от фамилии отца

Daily Mail: Ксавье, сын Илона Маска, подал в суд документы о смене пола и имени

Сын основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска Ксавье подал в суд заявление о смене пола с мужского на женский и отказе от своей фамилии. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я больше не живу вместе с ним и не хочу быть связанным с моим биологическим отцом каким-либо образом», — заявил 18-летний Ксавье Маск. Юноша подал документы в суд города Санта-Моника, штат Калифорния. Он решил сменить имя на Вивиан Дженна Уилсон.

Трансгендерный подросток пояснил, что хочет взять фамилию матери, чтобы дистанцироваться от отца. При этом не уточняется, получает ли сын финансовую поддержку от отца, чье состояние в 213 миллиардов долларов (11,7 триллиона рублей) сделало его самым богатым человеком в мире, и планирует ли в дальнейшем Вивиан отказаться от его финансов.

Маск женился на матери Вивиан, канадской писательнице Джастин Уилсон, в 2000 году. В 2002 году жена родила ему сына по имени Невада, который спустя десять дней скончался от синдрома внезапной детской смерти. Затем супруга Маска родила двойняшек — Ксавье и Грифина, и тройняшек — Дэмиана, Кая и Сэксон.

Неизвестно, что стоит за публичным отказом Вивиан от отца. Маск пока не комментировал эту ситуацию. Также неизвестно, знал ли он о планах сына до подачи документов в суд.

50-летнего Маска в последние месяцы критиковали за комментарии, которые многие сочли трансфобными. Он считается фанатом губернатора штата Флорида Рона Десантиса, которого ЛГБТК-сообщество осудило за закон, запрещающий обсуждение гендерной идентичности и гомосексуальности с учениками школ.

Ранее сообщалось, что Маск довольствовался нищенским уровнем жизни. Певица Граймс, с которой миллиардер встречался с 2018 года, рассказала, что, когда они жили в Лос-Анджелесе, Маск не желал покупать новый матрас даже после того, как в старом обнаружилась дыра.