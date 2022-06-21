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Двоих российских полицейских осудили за получение взятки от водителя

В Сочи двоих участковых осудили на семь лет за взятку в 70 тысяч рублей от водителя

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении двоих участковых уполномоченных полиции Гранта Карапетяна и Давида Симонова по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Карапетяна, которого также признали виновным в фальсификации доказательств административного дела, осудили на семь лет и один месяц, его соучастника — на семь лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также им в течение пяти лет запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Судом установлено, что в феврале 2021 года полицейские вымогали 70 тысяч рублей у водителя за непривлечение его к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. О незаконном требовании мужчина сообщил в УФСБ. 4 марта сотрудники спецслужбы задержали фигурантов с поличным после получения денег возле участкового пункта полиции.

Помимо этого, в феврале того же года Карапетян, желая искусственно улучшить показатели, подделал административный протокол в отношении россиянки, получив из неустановленного источника анкетные данные и фотографию женщины. Позже суд вернул этот материал в отдел, так как выяснилось, что доказательства сфальсифицированы.

6 июня сообщалось, что в Ленобласти двоих инспекторов ГИБДД арестовали за получение взятки от пьяного водителя.

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Елизавета Новикова
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