Двоих сотрудников ДПС арестовали за взятку от пьяного водителя

В Ленобласти двоих инспекторов ГИБДД арестовали за получение взятки от пьяного водителя

В Ленобласти двоих инспекторов ГИБДД из Выборгского района задержали за получение взятки и ее вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, сотрудники ДПС остановили пьяного водителя за рулем авто. Как пишет «Фонтанка», закрыть глаза на нарушение и не составлять протокол стражи порядка согласились за 100 тысяч рублей, 30 тысяч из ним им передали через посредников.

Преступление выявили следователи и сотрудники управление собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД по региону. В отношении недобросовестных полицейских и посредников возбудили дело, после чего инспекторов арестовали.

Ранее сообщалось, что начальника отдела омской ГИБДД осудили за сдачу экзаменов вместо водителей.