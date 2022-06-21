Германия представила «меняющий правила игры» гранатомет

Концерн Rheinmetall представил ручной автоматический гранатомет SSW40

Немецкий концерн Rheinmetall представил на выставке Eurosatory в Париже ручной гранатомет, который «меняет правила игры». Автоматический гранатомет SSW40 (Squad Support Weapon 40) можно использовать как стрелковое оружие, пишет Defence Blog.

Производитель отмечает, что SSW 40 является первым в мире автоматическим гранатометом с магазинным питанием, который позволяет вести огонь с упором приклада в плечо. Масса SSW40 сравнима с массой обычной штурмовой винтовки.

Гранатомет получил систему снижения силы отдачи, которая дает возможность использовать все типы 40-миллиметровых гранат, включая новые боеприпасы с увеличенной скоростью полета Medium Velocity (MV). Эти гранаты позволяют поражать цели на расстоянии до 900 метров.

Гранатомет SSW40 оснащен интерфейсами для подключения новых прицелов, а также инфракрасных программаторов для боеприпасов с дистанционным подрывом. Отмечается, что разработку SSW40 завершат в 2023 году.

Ранее стало известно, что концерн Rheinmetall представил новый танк KF51 Panther на выставке Eurosatory. Машина, которая может стать заменой Leopard 2, получила пушку Future Gun System (FGS) калибра 130 миллиметров.

Синдром отмены: Россия



