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В Грузии назвали отказ в статусе кандидата в ЕС несправедливым

Премьер-министр Грузии назвал отказ стране в статусе кандидата в ЕС несправедливым

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия проделала «очень конкретную работу» на пути европейской интеграции, и отказ Еврокомиссии (ЕК) предоставить ей статус кандидата в Европейский союз (ЕС) вызывает вопросы. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет «Sputnik Грузия».

Речь идет о решении ЕК, которое было принято 17 июня. Комиссия согласилась рекомендовать соответствующий статус Украине и Молдавии. Грузия, которая более десяти лет претендует на этот статус, получить его не смогла. Гарибашвили назвал это решение несправедливым.

«Если сравнить работу Грузии, наши реформы, все, если посмотреть заслуженно, то Грузия должна быть страной, которой должен был быть предоставлен этот статус. Почему? Потому что у нас есть очень конкретные результаты», — возмутился Гарибашвили.

Он также предположил, что европейские страны согласились предоставить Украине статус кандидата только из-за вооруженного конфликта на ее территории. Решение по Молдавии, как полагает премьер, определили вопросы экономической безопасности.

Ранее председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе объяснил решение Еврокомиссии «географическим фактором». Он указал, что Тбилиси обидно из-за позиции Брюсселя, но власти «понимают его».

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Алевтина Запольская
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