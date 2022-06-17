В Грузии прокомментировали решение по статусу кандидата в ЕС

Председатель правящей партии Грузии заявил, что страну не приняли в ЕС из-за «географии»

Еврокомиссия (ЕК) не стала рекомендовать выдачу Грузии статуса кандидата в Евросоюз (ЕС) из-за «географического фактора». Об этом заявил председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, пишет Sputnik.

По словам политика, руководству республики, безусловно, обидно из-за решения ЕК, однако оно «понимает его».

«В отличие от Украины и Молдовы, Грузии не пришлось идти на жертвы», — заявил Кобахидзе.

В чем конкретно заключается «географический фактор» в принятии решений, глава партии не объяснил.

17 июня Еврокомиссия приняла решение предоставить статус кандидата в Евросоюз Украине и Молдавии. Грузии, которая несколько лет выполняла условия блока, было отказано.