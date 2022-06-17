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ЕК отказала Грузии в рекомендации на статус кандидата в члены ЕС

Глава ЕК заявила, что Грузия не станет кандидатом в члены ЕС, пока не выполнит все условия

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) отказала Грузии в рекомендации на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС), и это решение останется в силе, пока страна не выполнит все условия, выдвинутые европейскими представителями. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает агентство Reuters .

Ранее глава ЕК заявила, что официально готова предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, вместе с этим она выдвигает условия в области правового государства и борьбы с коррупцией, которые надо выполнить даже после того, как Украина станет кандидатом. «Украинцы готовы умереть ради европейской перспективы. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами европейской мечтой», — заключила фон дер Ляйен.

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Дмитрий Сотак
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