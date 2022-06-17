Еврокомиссия выдвинула Украине условия для получения статуса кандидата в ЕС

Фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС

Европейская комиссия официально готова предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, вместе с этим она выдвигает условия в области правового государства и борьбы с коррупцией, которые надо выполнить даже после получения этого статуса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга.

В будущем Киеву предстоит выполнить ряд обязательств в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией. «Украинцы готовы умереть ради европейской перспективы. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами европейской мечтой», — заключила глава ЕК.

Как отмечали источники Bloomberg, ускоренной процедуры принятия в ЕС в любом случае не существует, и для Украины этот процесс может занять более десяти лет.