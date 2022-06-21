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Стилистка показала простые способы выглядеть стройнее с помощью одежды

Стилистка Кристи Рессел: эффект оверсайз зрительно добавляет лишнего веса

Кадр: Christie Ressel / YouTube

Стилистка Кристи Рессел показала простые способы, которые помогут выглядеть стройнее с помощью одежды. Свои рекомендации она записала на видео и разместила на YouTube.

Эксперт утверждает, что для реализации ее советов будет достаточно вещей, которые есть в гардеробе у каждой женщины. Так, блогерша призвала чаще носить подчеркивающую фигуру одежду: по ее мнению, эффект оверсайз зрительно добавляет лишнего веса.

Таким же действием обладают наряды, сформированные по принципу колор-блокинга: они «разрезают» тело на части, чем добавляют лишние сантиметры. Визуально стройнят, напротив, монохромные образы — те, что созданы на основе одного цвета. «Вытянуть» силуэт также помогут акцентные ожерелья длиной до пояса.

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Рессел выступает за многослойность в образах и рекомендует добавлять в образ одежду длины миди или макси. Например, пальто в холодное время года и удлиненный блейзер, легкий кардиган или рубашку — летом и весной.

По словам стилиста, стройнее и выше можно стать с помощью обуви на каблуке, однако она не подходит для повседневных образов. Тем же эффектом будут обладать любые туфли, цвет которых схож с тоном кожи.

Ранее в июне плюс-сайз-блогерша Зои Тоулсон показала способ сформировать идеальный силуэт за считаные секунды. Для этого, по словам девушки, нужно лишь правильно подобранное нижнее белье, а именно трусы на завышенной талии, которые сглаживают рельеф тела.

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Полина Гераскина
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