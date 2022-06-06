Блогерша показала простой способ выглядеть стройнее с помощью нижнего белья

Блогерша Зои Тоулсон посоветовала носить белье с высокой посадкой, чтобы подчеркнуть талию

Плюс-сайз-блогерша Зои Тоулсон показала простой способ выглядеть стройнее и сформировать силуэт «песочные часы» с помощью одежды. Ее TikTok-ролик привлек внимание журналистов The Sun.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом zoetowlson предстала перед подписчиками в бежевом платье длины миди из тонкого фактурного трикотажа. На примере данного наряда эксперт продемонстрировала, как правильно подобранное нижнее белье может изменить образ.

Так, стилист посоветовала носить трусы с высокой посадкой. Согласно рекомендации Тоулсон, пояс данного предмета гардероба должен располагаться выше пупка: благодаря этому силуэт выглядит более очерченным, а недостатки фигуры — менее заметными. В доказательство своих слов девушка переместила резинку изделия на талию и расправила ткань платья, за счет чего ей удалось подчеркнуть талию и визуально сделать ее стройнее.

Ролик набрал десятки тысяч просмотров. Другие пользователи положительно отреагировали на лайфхак блогерши. «У меня большой живот, обязательно попробую этот метод», «Не люблю белье с низким поясом», «Можно перестать носить белье вообще и стать на два размера меньше», — отметили они в комментариях под публикацией.

Ранее в мае стилистка перечислила простые способы выглядеть стройнее и выше с помощью одежды. Эксперт порекомендовала носить джинсы на высокой посадке в паре с кроп-топами и укороченными жакетами. Данный лайфхак, по мнению юзерши, позволит зрительно удлинить ноги и, соответственно, рост.

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