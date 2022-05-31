Блогерша показала простой способ выглядеть стройнее и выше с помощью одежды

Стилистка порекомендовала девушкам маленького роста носить джинсы с высокой посадкой

Стилистка перечислила простые способы, которые позволят девушкам маленького роста выглядеть стройнее и выше. Ее рекомендации публикует издание The Sun.

В размещенном TikTok-ролике юзерша с никнеймом stylehard запечатлена в рваных джинсах-бойфрендах, черной футболке и клетчатом жакете. Данный образ блогерша назвала неудачным, поскольку эта одежда визуально сделала ее ниже и прибавила лишние сантиметры к формам. По этой причине она порекомендовала зрителям заменить перечисленные вещи джинсами на высокой посадке, кроп-топом и укороченным пиджаком. С помощью этого лайфхака, по словам эксперта, можно зрительно удлинить ноги и, соответственно, рост.

В заключение стилистка посоветовала носить туфли на высоких каблуках с расклешенными джинсами, которые полностью закрывают обувь. «Вы никогда не догадаетесь, где заканчиваются мои ноги. Этот простой трюк сделает вас стройнее и выше», — прокомментировала она.

Ранее в мае имиджмейкер раскрыла способы, которые помогут выглядеть стройнее. Блогерша показала, как зрительно убрать лишние сантиметры с помощью конструктивных деталей одежды. Так, необходимо обращать внимание на вид рукавов. Наиболее выигрышно будут смотреться плавно расширяющиеся к низу рукава-крылышки с фалдами.