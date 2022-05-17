Стилистка назвала способ стать визуально стройнее с помощью рукавов

The Sun: TikTok-блогерша назвала рукава-крылышки визуально стройнящими фигуру

Блогерша с никнеймом @stylessedofficial назвала способ стать визуально стройнее с помощью некоторых фасонов рукавов на одежде. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Стилистка рассказала, что при покупке следует выбирать одежду с правильной формой указанного элемента наряда, чтобы приобрести гармоничный внешний вид. Так, плавно расширяющиеся к низу рукава-крылышки с фалдами, доходящие до локтя, помогут сделать фигуру более утонченной, отметила она.

В то же время, по словам блогерши, необходимо обратить внимание на длину указанной детали одежды. «Рукава подчеркивают то место, у которого заканчиваются», — пояснила автор ролика. Например, прикрывающий зону предплечья рукав привлечет внимание к области груди, а доходящий до запястья — выделит область бедер, заключила она.

Ранее в мае канадская TikTok-блогерша Анастасия показала легкие и доступные способы выглядеть стройнее с помощью одежды. В первую очередь стилистка посоветовала носить монохромные образы, чтобы визуально стать выше. Кроме того, по словам эксперта, для достижения данного эффекта можно использовать остроносую обувь, в частности, босоножки, балетки и лодочки на каблуке.