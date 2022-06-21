В Словакии рассказали о задержке передачи Украине танков Т-72

Pravda: Словакия задерживает передачу Украине танков Т-72 из-за позиции Германии

Словакия задерживает передачу Украине танков Т-72 из-за позиции Германии, отказавшейся согласовать отправку Братиславе более современных танков взамен отданных Киеву. Об этом сообщает газета Pravda.

Словакия готовилась перебросить на Украину 30 танков Т-72 советского производства с условием, что взамен она получит из ФРГ 30 танков Leopard последней модификации. Однако Берлин предложил Братиславе 15 танков Leopard 2A4 в качестве компенсации.

«Реальность такова, что мы не можем принять форму поддержки, согласованную, например, с Чешской Республикой или другими странами, чтобы получить одну единицу техники за две единицы экспортируемой техники в качестве альтернативы из Германии или другой страны. Нам нужно 30 основных боевых танков для танкового батальона», — привела газета выдержку из служебного документа Минобороны.

В мае министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Украине передали восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 калибром 155 миллиметров. Дальность стрельбы такой гаубицы достигает 40 километров. Кроме того, ранее Надь допустил, что республика может передать свои танки Т-72 и бронетранспортеры Киеву. Впрочем, он подчеркнул, что боевую технику из состава вооруженных сил Словакия передаст только тогда, когда получит им «адекватную замену».