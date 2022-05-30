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Словакия передала Украине восемь артиллерийских установок

Глава минобороны Словакии заявил о передаче Украине восьми САУ Zuzana 2

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Украине передали восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 калибром 155 миллиметров. Об этом пишет Sputnik.

Дальность стрельбы такой гаубицы достигает 40 километров.

Кроме того, ранее Надь допустил, что республика может передать свои танки Т-72 и бронетранспортеры Киеву. Впрочем, он подчеркнул, что боевую технику из состава вооруженных сил Словакия передаст только тогда, когда получит им «адекватную замену».

По словам министра, украинские военные уже умеют ими пользоваться, поэтому не нужно будет тратить время на их обучение.

В начале мая Словакия заключила контракт на ремонт военной техники Украины. Первая партия военной техники, которую Киев должен был направить Братиславе, состоял из десятков бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

Виктория Кондратьева
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