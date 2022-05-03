Словакия будет ремонтировать украинскую военную технику

Словакия заключила контракт на ремонт и модернизацию военной техники Украины

Государственная компания Словакии Konstukta Defence заключила контракт на ремонт и модернизацию военной техники Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого Министерства обороны Мартина Коваль-Какащикова, передает агентство TASR.

По ее словам, первая партия военной техники, которую Украина направит в Словакию, будет состоять из десятков бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

Ранее вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет добиваться предоставления для себя исключения, если ЕС примет эмбарго на российскую нефть с 2023 года. Он объяснил, что страна нуждается в поставках российской нефти и это жизненно важный вопрос для экономики республики, так как потребители зависят от нее на 100 процентов.

Как заявили в Еврокомиссии, Словакия, а также Венгрия, смогут покупать российскую нефть несмотря на эмбарго, либо им будет предложен длительный переходный период.