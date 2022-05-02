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Венгрии и Словакии разрешат покупать российскую нефть

Reuters: Еврокомиссия освободит Венгрию и Словакию от эмбарго на российскую нефть

Фото: Pixabay

Еврокомиссия разрешит Венгрии и Словакии покупать российскую нефть, несмотря на планирующееся эмбарго Евросоюза на энергоресурсы из России. Об этом сообщает Reuters.

По словам двух европейских чиновников, Еврокомиссия освободит эти две страны от необходимости соблюдать эмбарго. Разрешение на покупку вызвано тем, что Венгрия и Словакия слишком сильно зависят от российской нефти. Еврокомиссия, по данным источника Reuters, может предложить им либо исключение из эмбарго, либо длительный переходный период.

Также агентству стало известно, что эмбарго будет введено поэтапно и, скорее всего, вступит в силу в начале следующего года. Еврокомиссия завершит работу над очередным, шестым пакетом санкций во вторник, 3 мая.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что страна наложит вето на решения Евросоюза об эмбарго российских энергоресурсов. «Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики», — отмечал Гуйяш.

Ранее стали известны подробности о содержании шестого пакета санкций Евросоюза против России. Bloomberg сообщал, что туда может войти в том числе полное эмбарго на нефть.

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Антон Похиляк
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