Венгрия отказалась поддержать санкции против российских энергоресурсов

Гуйяш заявил, что Венгрия наложит вето на решения ЕС об эмбарго российских энергоресурсов

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия наложит вето на решения Евросоюза об эмбарго российских энергоресурсов. Как сообщает News.ru, страна отказалась поддержать санкции против нефти и газа из России.

«Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики», — прокомментировал Гуйяш. Он добавил, что санкции против поставок нефти и газа из России нанесут существенный вред Европе.

Политик полагает, что Евросоюзу следует осознать негативные последствия ограничений и подумать об экономике блока.

Гуйяш также отметил, что Евросоюз не принял никаких санкций, делающих невозможным оплату российского газа в рублях, и что это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.