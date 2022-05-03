Словакия решила добиваться поставок российской нефти в виде исключения

Минэкономики Словакии будет добиваться поставок российской нефти в виде исключения

Словакия в случае принятия Европейским союзом эмбарго на российскую нефть с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения, заявил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик, пишет ТАСС.

По словам политика, страна нуждается в поставках российской нефти в виде исключения и это жизненно важный вопрос для экономики республики.

Он уточнил, что потребители в Словакии на 100 процентов зависят от российской нефти. К примеру, работающий в Братиславе нефтеперерабатывающий завод «Словнафт» является одним из крупнейших в странах Центральной Европы. Он полностью ориентирован на переработку российской нефти. Перевод предприятия на использование топлива из других источников может занять несколько лет и обойдется дорого.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрешит Венгрии и Словакии покупать российскую нефть, несмотря на планирующееся эмбарго Евросоюза на энергоресурсы из России. ЕС освободит эти две страны от необходимости соблюдать эмбарго.