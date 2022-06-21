Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Билеты на поезда в соседнюю с Россией страну заметно подешевели

«Туту.ру»: билеты на поезда в Белоруссию подешевели на 9-27 процентов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Билеты на поезда в Белоруссию из России за последний год заметно подешевели — цена упала на 9-27 процентов. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, маршрут МоскваМинск является самым популярным зарубежным направлением, по которому оформляется около 30 процентов железнодорожных билетов за границу. По сравнению с прошлым годом билеты подешевели на 18 процентов — с 3,4 тысячи рублей до 2,8 тысячи.

Вторым по востребованности маршрутом стал Санкт-Петербург — Минск. Билет из Северной столицы в соседнюю страну обойдется в 3,3 тысячи рублей, что на 27 процентов меньше, чем в 2021 году. На третьем месте разместился маршрут Москва — Орша, средний чек снизился на 18 процентов.

Кроме того, эксперты сообщили о снижении цен на билеты из Москвы в Брест (на 15 процентов), из Москвы в Гомель (на 9 процентов), из Москвы в Могилев (на 11 процентов), а также из Санкт-Петербурга в Витебск (на 16 процентов).

Специалисты проанализировали билеты, оформленные для поездок в период с 1 мая по 31 июля.

Ранее, 1 апреля, Белоруссия сняла ограничения на пересечение границы, введенные из-за распространения коронавируса. Новые правила распространяются как на граждан бывшей республики СССР, так и на иностранцев, которые пересекают границу через наземные пункты пропуска.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно
Россиянам назвали способ выжить при укусе змеи
России не хватило денег на два мегапроекта
Инфекционист оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
Сдавшиеся срочники ВСУ пожаловались на плохую военную подготовку
В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса кандидата
Датские военные пожаловались на нехватку боеприпасов и трусов
Лоза объяснил отсутствие врагов у Николая Дроздова
29 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня
Мужчина попытался спасти улетевшего в отстойник попугая и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.