Бывшая республика СССР сняла ограничения на пересечение границы

Белоруссия снимает ограничения на пересечение границы в наземных пунктах контроля

Белоруссия с 1 апреля снимает ограничения на пересечение границы, действующие ранее из-за пандемии коронавируса. Соответсвующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко, передает «Интерфакс».

Новые правила распространяются как на граждан бывшей республики СССР, так и на иностранцев, которые пересекают границу через наземные пункты пропуска.

«Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь», — уточнили в пресс-службе правительства Белоруссии.

Ранее, 1 апреля, Роспотребнадзор смягчил правила въезда в страну для россиян и граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России не должны предъявлять ПЦР-тест на коронавирус при прохождении контроля на сухопутной границе.