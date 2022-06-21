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Главный турмаршрут Тобольска станет интеракционным

Объекты культурного наследия турмаршрута Тобольска промаркируют QR-кодами

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Жители и гости Тобольска смогут узнать больше об объектах культурного наследия благодаря QR-кодам, которыми снабдят все достопримечательности главного туристического маршрута города. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, главный турмаршрут Тобольска станет интеракционным — все его объекты промаркируют QR-кодами, которые будут вести на информационный портал города «Тобольск — пора знакомиться».

Уточняется, что к главным объектам турмаршрута Тобольска относится дом из усадьбы купца Корнилова, дом жилой из усадьбы исследователя Сибири Дунина-Горкавича, мечеть и здание гимназии, где работал директором Иван Павлович Менделеев.

Ранее в марте из Москвы отправился первый железнодорожный круиз «В Сибирь по доброй воле». Маршрут объединил сразу пять городов — Москву, Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. В первом городе туристов ждала обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя» и пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский Кремль». В Тюмени путешественники отдохнули в термальном спа-комплексе, в Тобольске — посетили Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь и туристский комплекс «Абалак», а в Перми — увидели первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.

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Дарья Рыбак
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