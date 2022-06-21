Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названа дата запуска железнодорожного сообщения между Мелитополем и Крымом

МЖД: с 1 июля запустится пассажирское железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

С 1 июля в тестовом режиме будет запущено железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом. Такую дату назвал генеральный директор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов. Его цитирует РИА Новости.

«С 1 июля планируется в тестовом режиме пассажирское сообщение с Крымом. Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона», — сообщил Ефремов.

По его словам, тестовый поезд будет состоять из трех вагонов общей вместимостью 250 пассажиров.

Также Ефремов напомнил, что грузовое сообщение между Мелитополем и Крымом уже запущено. «Инфраструктурный узел оживает», — отметил он.

8 июня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что первый поезд с зерном уже прибыл в республику из Мелитополя. «Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена», — сказал Крючков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию СМИ о массовой мобилизации
Российский вратарь клуба НХЛ рассказал о росте цен на бензин в США
Турагент развеяла мифы об отдыхе с детьми в странах Персидского залива
ЕС проинформировал Украину о планах предоставить ей статус кандидата
Илон Маск предупредил о риске рецессии в США
В США рассказали о связях с Россией по вопросу американских наемников
Названа дата запуска железнодорожного сообщения между Мелитополем и Крымом
Германия допустила ухудшение экономической ситуации в стране
На новые пляжи Подмосковья завезли белый песок
Джонсона обвинили в использовании Украины в своих целях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.