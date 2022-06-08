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Крым возобновил грузовое железнодорожное сообщение с Запорожской областью

В Крыму заявили о возобновлении грузового железнодорожного движения с Запорожской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крым и Запорожская область возобновили грузовое железнодорожное сообщение, которое было прервано восемь лет назад. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, его цитирует РИА Новости.

«Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым. Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена», — сказал Крючков.

Он добавил, что товарооборот между Крымом и Запорожской областью в перспективе будет увеличиваться.

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Железнодорожное сообщение между регионами было прервано 8 лет назад после решения Украины устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.

7 июня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия открыла сухопутный коридор в Крым — теперь автомобильное сообщение с полуостровом доступно по материковой части.

Помимо этого, оборонное ведомство и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного движения на шести участках между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Восстановлено 1200 километров железнодорожного полотна, первые грузы начали доставлять в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

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Анастасия Шейкина
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