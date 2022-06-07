Стало известно о возобновлении ж/д движения между Россией, Донбассом и Украиной

Шойгу объявил о скором возобновлении ж/д движения между Россией, Донбассом и Украиной

Минобороны России и РЖД создали все необходимые условия для скорого возобновления железнодорожного движения на шести участках между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», — заявил он.

По словам главы Минобороны, всего восстановлено 1200 километров железнодорожных участков.