Стало известно о возобновлении ж/д движения между Россией, Донбассом и Украиной
Шойгу объявил о скором возобновлении ж/д движения между Россией, Донбассом и Украиной
Минобороны России и РЖД создали все необходимые условия для скорого возобновления железнодорожного движения на шести участках между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
«Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», — заявил он.
По словам главы Минобороны, всего восстановлено 1200 километров железнодорожных участков.