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Стало известно о возобновлении ж/д движения между Россией, Донбассом и Украиной

Шойгу объявил о скором возобновлении ж/д движения между Россией, Донбассом и Украиной

Фото: РИА Новости

Минобороны России и РЖД создали все необходимые условия для скорого возобновления железнодорожного движения на шести участках между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», — заявил он.

По словам главы Минобороны, всего восстановлено 1200 километров железнодорожных участков.

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Константин Лысяков
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