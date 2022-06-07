Шойгу заявил о контроле над Святогорском

Министр обороны России Шойгу заявил о контроле над Святогорском

В настоящее время российские военнослужащие взяли под контроль значительную часть Донецкой и Луганской народных республик, в том числе Святогорск. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы оборонного ведомства, российские военные также взяли под контроль 15 других населенных пунктов. Среди наиболее крупных: Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево, добавил Шойгу.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) практически полностью взяла под контроль город Святогорск. «Есть определенные сложности с тем, что противник занял определенную высоту в окрестностях Святогорска, но это тоже дело времени», — подчеркнул он.

Кроме того, о скором освобождении Святогорска сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Действующие в качестве заградительных отрядов бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление украинских войск из города, уточнил он.