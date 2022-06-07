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Россия открыла сухопутный коридор в Крым

Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения с Крымом по материковой части

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Россия открыла сухопутный коридор в Крым. Об этом на селекторном совещании во вторник, 7 июня, объявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Таким образом автомобильное сообщение с полуостровом теперь доступно по материковой части.

Кроме того, по словам руководителя ведомства, усилиями Минобороны и РЖД были созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках — их общая протяженность составила 1,2 тысячи километров.

Варвара Кошечкина
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