Российский стилист назвала откровенные наряды главным трендом лета

Российский стилист Анна Рыкова: короткие платья и мини-юбки стали главным трендом лета

Российский стилист Анна Рыкова назвала откровенный стиль главным трендом лета 2022 года. На эту тему она высказалась в интервью «Вечерней Москве».

По словам эксперта, самым модным предметом гардероба в текущем сезоне оказалась мини-юбка. Актуальными также стали короткие платья, облегающая одежда с глубокими вырезами и вещи ярких цветов. Специалистка связывает растущую популярность подобных нарядов с окончанием пандемии коронавируса.

«Свитшоты, костюмчики из футера и пижамы были суперпопулярными два года. Мода циклична, и она должна была кардинально сменить вектор направления и стать яркой, парадной, праздничной», — заключила Рыкова.

В марте стилист Влад Лисовец рассказал о поднимающей настроение одежде. Чтобы не погружаться с головой в хандру, специалист посоветовал обратить внимание на цвета и ткани в повседневных образах. Он порекомендовал уйти от серого и черного к яркой гамме в одежде. Также эксперт посоветовал отказаться от плюша и стараться выбирать более благородные ткани, вроде шелка или атласа.