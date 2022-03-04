Стилист рассказал о поднимающей настроение одежде

Чтобы не погружаться с головой в хандру, стоит обратить внимание на цвета и ткани в повседневных образах, сообщил стилист Владислав Лисовец. Так, он порекомендовал уйти от серого и черного к яркой гамме в одежде. Также специалист посоветовал отказаться от плюша и стараться выбирать более благородные ткани, вроде шелка или атласа. Своими рекомендациями о поднимающей настроение одежде стилист поделился с «Лентой.ру».

«Я вижу, что, несмотря на ситуацию, люди все еще готовы поднимать себе и окружающим настроение с помощью ярких цветов. Тем более, в общем-то, весна», — отметил Лисовец.

На его взгляд, внешний вид и цветовая гамма, которую человек предпочитает в одежде, сказываются на его психологическом состоянии и настроении окружающих.

Успокаивающие оттенки в одежде

«Чтобы не раздражать ни себя, ни окружающих и находиться в какой-то гармонии, мы берем за базу бледно-розовый, бежевый, бледно-голубой, фисташковый, то есть все спокойные пыльные оттенки. Верблюжий тоже подойдет. И миксуем их между собой. Образ, с одной стороны, получится свежий, а с другой стороны, он не будет кричащим и не будет раздражать, а, наоборот, успокаивать», — указал стилист.

Также Лисовец порекомендовал обратить внимание на лавандовый оттенок. Он отлично миксуется с выше названной гаммой и не выглядит кричащим, добавил специалист.

Когда нам психологически не очень, мы всегда залезаем в серое и черное. Надо понимать, что настроение зависит от того, что вы видите и от вашего отражения в том числе. Поэтому нужно использовать какой-то яркий принт: клетку, полоску, горох. Леопард, хоть это и агрессивный принт, но он дико круто смотрится. Он всегда выглядит на женщинах отлично в любом сочетании: и с желтым, и с коричневым, и с черным, и с оранжевым Владислав Лисовец стилист

Если все-таки делать выбор в пользу черного, то есть стоит разбавлять золотом или серебром, поделился Лисовец. «Добавляйте лак в туфлях или сумке. Все-таки не нужно уходить в темноту и вгонять себя в еще большее состояние страха, депрессию, тревогу, а, наоборот, пытаться самому свой взгляд бодрить яркими цветами», — порекомендовал он.

Ткани для улучшения самочувствия

«Я считаю, что выбор ткани на самом деле очень влияет на самочувствие. Я не люблю даже дома облачаться в спортивное, а отдаю предпочтение джинсам, потому что так я чувствую себя более ухоженным и актуальным. Так же и на улице», — отметил стилист.

Лисовец посоветовал уходить от домашней одежды, в особенности от плюша. «Мы только вышли из коронавируса и устали от этих треников и прочего. Украшайте себя», — порекомендовал специалист в области моды.

Струящиеся ткани будут придавать вам ощущение, что вы все та же красивая женщина. И вы должны себе каждый день это напоминать. Завернуться в банный халат и сидеть дома очень просто, нужно наоборот и себя, и окружающих, и близких подбадривать хотя бы при помощи внешнего вида. Это то, что порождает позитивные эмоции и их будет больше вокруг вас Владислав Лисовец стилист

Мягкости образу может добавить свитер. Но носить его необходимо с благородными тканями, указал стилист. Например, комбинируя свитер с юбкой из шелка или атласа, можно добиться ухоженного и грациозного образа.

Ранее стилист перечислил тренды весны 2022 года. Сейчас в моде два направления: остается оверсайз из 90-х и приходит стилистика 70-х, рассказал Лисовец.