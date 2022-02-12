Стилист перечислил тренды весны 2022 года

Сейчас в моде два направления: остается оверсайз из 90-х и приходит стилистика 70-х, рассказал «Ленте.ру» стилист Владислав Лисовец. По его словам, можно выбирать то, что больше по душе, или миксовать их между собой.

«Большая, широкая блузка объемная с подплечниками, и при этом вы в клешах 70-х вельветовых или в джинсовых. Хотя по 1970-м должна быть приталенная блузка, но вы можете миксовать: если брюки широкие, то блузка приталенная, если брюки узкие, то блузка объемная», — поделился он.

Цвета и принты

По словам стилиста, сегодня в моде все яркие цвета: зеленый, оранжевый, красный, розовый и голубой. «Также в моде цвета 70-х, то есть в цветовой гамме можно особо не заморачиваться, любой цвет, если вещь интересная2», — отметил он. Еще постепенно возвращаются цветочный, этнический принты и клетка.

Гардероб

В этом сезоне следует забыть про укороченные брюки, так как они ушли в массы и не считаются чем-то оригинальным, поделился стилист. По его словам, сегодня брюки становятся широкими и длинными в пол или расклешенными. Джинсы остаются в моде, но так же становятся широкими или сидят по фигуре, а внизу расклешенные. При этом лучше надевать их с каблуком.

«Остается оверсайз, но так же приталенные пиджаки с большими лацканами. Есть мини-юбки, их очень много на подиуме. Платья по типу сарафанов: приталенные расклешенные, длинные, ниже колена или мини — тоже абсолютный тренд», — поделился Лисовец.

Те, кто не решился на кардинальные перемены в образе, могут продолжать носить водолазки с платьем или поддевать их под рубашки или блузки, чтобы усложнить образ, отметил он.

Что касается обуви, то в моду возвращается высокая платформа и каблук. Абсолютным трендом стилист назвал грубые высокие ботфорты.

Ткани

По словам стилиста, в соответствии со стилистикой 70-х в моду входят вельветовые ткани, бархат, кожа, замша. Также следует обращать внимание на блестящие ткани: серебристые и золотистые, шелковистые, атласные, с люрексом. Для самых смелых подойдут и латексные ткани.

На весну также не пренебрегаем тяжелыми тканями — это драп, шерстяные ткани: в елочку, в гусиную лапку. Жакеты, юбки — взрослый крой, но обязательно носить его с чем-то молодежным, чтобы не превратиться в бабушку Владислав Лисовец стилист

Аксессуары

В тренде большие грубые очки, всевозможные береты, шляпы и бейсболки, только не рэперские, а более аккуратные и не очень высокие, рассказал стилист. Можно смело носить повязки и косынки — не только на голове, но и на шее, сумке. Чтобы образ был интереснее, можно добавить и длинные крупные серьги, отметил он. Сумки в этом сезоне, в основном, все в руках — похожие на шопперы, кожаные, большие, громоздкие.

«То есть образ не совсем рафинированный. Несмотря на то, что он становится приталенный, он все равно должен быть не совсем в классическом стиле», — заключил Лисовец.

Ранее стилисты предрекли возвращение в моду в 2022 году объемных укладок волос в стиле 1990-х.