Великое вымирание привело к ускоренному возрождению биосферы

Frontiers in Earth Science: пермское вымирание привело к эволюционной «гонке вооружений»

Палеонтологи Великобритании и Китая показали, что после опустошительного массового вымирания в пермском периоде

жизнь на суше и в океанах резко возродилась в ходе мезозойской морской революции. Изначально считалось, что биосфера восстановилась только в позднем юрском или в меловом периоде. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science.

Массовое пермское вымирание или Великое вымирание произошло 252 миллиона лет назад, в конце пермского периода, и привело к исчезновению 96 процентов всех морских видов и 73 процентов видов наземных позвоночных. Считается, что на относительное восстановление биосферы ушло более 30 миллионов лет. При этом лишь после триасового периода возникла «гонка вооружений» среди ракообразных, моллюсков и рыб, что известно под названием мезозойской морской революции. Однако новые данные показывают, что на самом деле она началась гораздо раньше, через 5-10 миллионов лет после вымирания. При этом живые организмы развили новые стили охоты и способы выживания.

Так, в отложениях триасового периода сохранились останки вымерших рыб Saurichthys, достигающих одного метра в длину и внешне похожих на щуку. Эти животные, обладающие длинными зубастыми челюстями, вероятно, являлись хищниками, охотившимися из засады, и при приближении жертвы атаковали ее в стремительном броске. Другие виды триасовых рыб могли дробить раковины моллюсков, а некоторые развили в себе способность выпрыгивать из воды и совершать планирующий полет подобно современным летучим рыбам, что повышало их шансы на спасение от хищников.

Мезозойская морская революция сопровождалась непрекращающейся конкуренцией между синапсидами (предками современных млекопитающих) и архозавроморфами (предками современных пресмыкающихся и птиц) на суше на протяжении всего триаса. Это привело к изменению осанки от лежачей к прямостоящей, а также к сдвигу к теплокровности (гомойотермии) с изолирующими кожными покровами из волос и перьев. Таким образом, гомойотермия, характерная для птиц и млекопитающих, развилась в начале триаса, а не в юрском периоде, как считалось ранее.