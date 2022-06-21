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Россиянина по суду перезахоронили подальше от могилы тещи

В Троицке мужчину по решению суда перезахоронили подальше от могилы тещи

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Троицке Челябинской области мужчину по решению суда перезахоронили подальше от могилы тещи. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону.

С требованием о перезахоронении обратилась в суд одна из дочерей россиянки. По словам женщины, ее сестра ухаживала за могилой матери, а в 2021 году, не предупредив ее, похоронила рядом своего мужа. «Сестра, совершавшая уход за могилой матери, усмотрела не только попрание своих чувств, но и нарушение законодательства о погребении», — уточнили в челябинской пресс-службе судебных приставов.

Решить непростую ситуации внутри семьи так и не смогли, поэтому последовало обращение в суд, который встал на сторону истицы.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области братскую могилу обложили тротуарной плиткой. В региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры убеждены, что мемориал обложили плиткой сотрудники администрации хутора. При этом в администрации не имеют права самостоятельно реставрировать объекты культурного наследия без получения соответствующего разрешения от профильного комитета.

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Анна Щербакова
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