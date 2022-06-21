Подключенный к кислородному конденсатору мужчина попытался закурить и умер

Independent: в США подключенный к кислороду мужчина умер после попытки закурить

В штате Пенсильвания, США, мужчина умер после того как попытался закурить сигарету, будучи подключенным к кислородному конденсатору. Об этом сообщает Independent.

Происшествие случилось 17 июня, в пятницу, в доме погибшего, имя которого не разглашается. На мужчине была надета назальная канюля для подачи кислорода. Однако это не помешало американцу попытаться закурить. По данным полиции, в момент, когда он зажег сигарету, произошла вспышка, и мужчина получил серьезные травмы.

Прибывшие на место парамедики провели сердечно-легочную реанимацию на месте и забрали пострадавшего в больницу, где мужчина скончался несмотря на усилия врачей.

По данным Ассоциации противопожарной защиты, кислород сам по себе не воспламеняется, он действует как катализатор, помогая огню гореть ярче и распространятся быстрее. Поднеся включенную зажигалку к кислородной трубке, мужчина получил сильный ожог дыхательных путей, который оказался смертельным.

Ранее сообщалось, что в Джорджии, США, восьмилетний мальчик во время игры в прятки застрял между стиральной и сушильной машинами и умер от удушья. По данным представителя офиса шерифа округа, капитана Томаса Тима Уоткинса, ребенок скончался от позиционной асфиксии.