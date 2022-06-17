Восьмилетний мальчик умер от удушья во время игры в прятки

People: в США мальчик застрял между стиральной и сушильной машинами во время игры и умер

В Джорджии, США, восьмилетний мальчик во время игры в прятки застрял между стиральной и сушильной машинами и умер от удушья. Об этом сообщает People.

В пятницу, 10 июня, Вранглер Хендрикс был в гостях у родственников вместе с бабушкой и дедушкой. Они стали играть в прятки, и ребенок решил пролезть в щель между двумя машинами, чтобы его не нашли. Когда родные стали его искать, они обнаружили, что мальчик потерял сознание.

Родственники сделали ребенку искусственное дыхание, а затем вызвали скорую помощь. Парамедики пытались реанимировать мальчика в течение часа, после чего забрали его в больницу, где попытки вернуть его в сознание продолжились. В тот же вечер Хендрикс умер, не приходя в себя.

По данным представителя офиса шерифа округа, капитана Томаса Тима Уоткинса, ребенок скончался от позиционной асфиксии — удушья, которое происходит в результате сдавливания грудной клетки.

Ранее сообщалось, что в американском городе Спартанбург трехлетний мальчик умер после того, как его забыли в запертой машине. Мальчик, имя которого не разглашается, находился в приемной семье.