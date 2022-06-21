Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Почти половина молодых россиян не смогла вспомнить ни одной песни Цоя

РБК: 44 процента россиян моложе 24 лет не смогли назвать ни одной песни Виктора Цоя

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Почти половина россиян моложе 24 лет не смогла назвать ни одной песни Виктора Цоя. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

В ходе опроса, проведенного среди всех возрастных групп в 53 регионах страны, выяснилось, что 44 процента респондентов в возрасте от 18 до 24 лет не знают творчества рокера. Хотя бы одну песню смогли назвать 79 процентов россиян. 69 процентов утверждают, что «хорошо знают биографию и песни музыканта».

В топ-5 песен группы «Кино», по мнению россиян, входят «Группа крови» (60 процентов), «Звезда по имени Солнце» (35 процентов), «Кукушка» (29 процентов), «Пачка сигарет» (24 процента) и «Мы ждем перемен» (20 процентов).

85 процентов опрошенных признались, что им нравятся песни Цоя. Больше всего поклонников творчества «Кино» среди россиян в возрасте от 35 до 54 лет. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет ценителей Цоя всего 10 процентов.

В ноябре 2020 года сын Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссера Алексея Учителя за фильм об отце. 35-летний мужчина заявлял, что в картине «Цой» кинематографист незаконно использовал изображение покойного рокера.

В марте 2021-го музыкальный лейбл Moroz Records подал иск на Александра Цоя и потребовал вернуть 13,4 миллиона рублей за права на песни отца. На протяжении пяти лет компания выплачивала отчисления за использование композиций рокера, но затем В 2017-м наследники решили разорвать контракт с фирмой по причине недостаточно крупных отчислений. Представители Moroz Records подали встречный иск с требованием вернуть все выплаченные ранее средства.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали главные козыри России в борьбе с санкциями Запада
Поставки китайских машин в Россию резко сократились
В США рассказали о «Мстителе» штурмовика A-10 Thunderbolt II
Япония увеличит давление на Россию
Стали известны подробности пропажи самолета Ан-2 в Якутии
Почти половина молодых россиян не смогла вспомнить ни одной песни Цоя
Россиян научили правильно продавать квартиры
Сексолог перечислила шесть правил расставания
Полицейский избил пьяного водителя после погони на Камчатке
Володин отреагировал на готовность Кулебы «воевать лопатами» с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.