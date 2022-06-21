Песков высказался об участии Путина во встрече по кризису с зерном

Песков заявил, что контакты РФ с Турцией по кризису с зерном пройдут по линии Минобороны

Контакты России и Турции по созданию коридора для решения кризиса с украинским зерном пройдут по линии Минобороны. Так о предстоящей встрече высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует участвовать во встрече в Москве. «Нет. Это по линии Минобороны», — сказал он, отвечая на вопрос о планах российского лидера.

Ранее газета Milliyet писала, что на следующей неделе в Стамбуле могут пройти переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН, посвященные проблеме вывоза зерна с украинской территории. Также сообщалось, что делегация из турецкого Минобороны планирует приехать в Москву для обсуждения этого вопроса уже на этой неделе.