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Зеленский договорился развивать энергетическое партнерство с Венгрией

Президент Украины заявил, что договорился с премьером Венгрии сотрудничать в энергетике

Фото: Reuters

Киев и Будапешт будут развивать сотрудничество в энергетической сфере, несмотря на боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет РИА Новости.

По словам украинского лидера, беседа с венгерским коллегой была плодотворной. Политик выразил благодарность Орбану за поддержку решения Еврокомиссии (ЕК) предоставить Киеву статуса кандидата в Европейский союз (ЕС) и пригласил его посетить столицу.

«Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и предоставление украинцам убежища во время войны», — отметил Зеленский. Детали договоренностей о партнерстве в энергетической сфере он раскрывать не стал.

Ранее Орбан заявил, что его страну не затронет эмбарго Европейского союза на импорт российской нефти. По словам премьера, соглашение о запрете поставок европейскими странами было достигнуто, но Венгрия от соблюдения эмбарго освобождена.

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Алевтина Запольская
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